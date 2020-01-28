Накануне спортивный мир постигла ужасная новость. Легендарный баскетболист, неповторимый игрок Лос Анджелес Лейкерс Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Издание Heavy приводит имена всех девяти членов экипажа и пассажиров летевших в вертолете Коби Брайанта.

Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь. Помимо Брайанта с дочерью погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Американские таблоиды приводят факты, по которым становится можно сделать выводы о неадекватных действиях пилота. Издание The Mirror пишет, что пилоту было 50 лет и он этнический армянин. Непосредственно перед трагедией с пилотом связывался диспетчер, который предупреждал, что они летят слишком низко.

Вместе с тем, полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что условия для полета перед роковым полетом были не подходящими.

Вертолет направлялся в спортивную академию "Мамба" в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния.

Даже те, кто никогда не интересовался баскетболом, провожают 41-летнего спортсмена в последний путь.

Церемония музыкальной премии "Грэмми" началась с минуты молчания по Коби Брайанту.

Гибель Брайанта - редкий случай, когда бывший президент США и нынешний глава государства оказались солидарны.

"Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень сильно любил свою семью и страстно смотрел в будущее. Потеря его прекрасной дочери Джанны оставляет еще более опустошающее впечатление", - соболезнует Дональд Трамп.

"Коби был легендой на поле и только приступил к чему-то, что могло быть таким же сильным вторым действием его жизни. Потеря Джанны разбивает нам, родителям, сердца еще сильнее. В этот немыслимый день Мишель и я посылаем всю нашу любовь с молитвами Ванессе и всей семье Брайантов", - написал Барак Обама.

Расстроены также актеры и певцы, для которых баскетболист был источником вдохновения.

У Брайанта и его супруги Ванессы есть еще три дочери - Наталья, Бьянка и Капри. Два месяца назад Коби и Ванесса отметили 20-летие своего брака.

Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении, которое спортсмен написал в 2015 году и посвятил баскетболу.