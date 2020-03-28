Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса.

Об этом американский лидер заявил в субботу журналистам на Южной лужайке Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы думаем по поводу определенных мер. Некоторые люди хотели бы, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, потому что это очаг [заболевания]. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, еще одно или два места, некоторые районы Коннектикута", - сказал он. "Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута", - подчеркнул Трамп.

Американский президент уточнил, что под карантином подразумевает "ограничение на перемещения". "Поскольку во Флориде возникают проблемы. Многие жители Нью-Йорка едут туда. Мы не хотим, чтобы это происходило", - пояснил президент.

Трампа попросили уточнить, будет ли карантин скорее рекомендацией не выезжать за пределы установленной зоны, или же за его соблюдением будут следить. "Это будет принудительный карантин. И, знаете, я бы предпочел не вводить его, но это может быть необходимо", - ответил он.

Позднее, выступая в Норфолке (штат Вирджиния) на церемонии отправки в Нью-Йорк плавучего госпиталя ВМС США Comfort Трамп уточнил, что карантин не будет касаться грузоперевозок. "Он никак не затронет торговлю", - пояснил он.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 46 тыс. случав заражения.