Большинство британцев недовольны действиям правительства в борьбе с коронавирусом

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в четверг 2 апреля, более половины британцев считают, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона запоздало о вводе режима самоизоляции, для замедления распространение коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, опрос Ipsos MORI, проведенный онлайн с 27 марта по 30 марта, показал следующие результаты: 56% респондентов считают, что меры правительства по обеспечению социальной дистанции были приняты слишком поздно, в то время как 4% выразили мнение, что они были приняты слишком рано.

Премьер-министр Великобритании 20 марта приказал закрыть бары, рестораны, спортивные залы и другие места после того, как другие европейские правительства предприняли аналогичные меры, ввергнув свою экономику в вероятно глубокую рецессию.

Помимо этого, Джонсон также сталкивается с критикой неторопливого внедрения тестирования на COVID-19, заболевание, вызванное коронавирусом.

Опрос также показал, что 79% респондентов предпочитают не покидать свои дома, причем до ввода правительством Джонсона режима самоизоляции этот показатель составлял 50%. По данным Ipsos MORI было опрошено 1 072 британцев в возрасте от 18 до 75 лет.

Согласно последним данным, опубликованным в среду, число людей с коронавирусом, которые умерли в Великобритании, выросло на 563 до 2352. Это меньше чем в Италии, Испании и Франции, но больше чем в Германии.

Абдул Керимханов