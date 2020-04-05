20 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Жамбылской области - 17 случаев, Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 2 случая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Казинфом", сообщает coronavirus2020.kz.

"На сегодняшний день в стране подтвержден 551 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 219 случаев, г. Алматы - 110 случаев, Карагандинской области - 27 случаев, Атырауской области - 22 случая, Акмолинской области - 20 случаев, Жамбылской области - 28 случаев, г. Шымкент - 13 случаев, Восточно-Казахстанской области - 5 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 10 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 3 случая, Кызылординской области - 30 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 25 случаев, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении.