В России запатентовали еще один препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить интраназально или с помощью ингаляции. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о препарате "МИР-19", разработанном по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. ""МИР-19" - уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции", - сказала Скворцова.

В агентстве также сообщили, что 10 апреля в авторитетном европейском научном журнале "Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology" вышла статья сотрудников "Института иммунологии" ФМБА "Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом". В ней описывается терапевтическая стратегия для COVID-19, "основанная на ингаляции модифицированной миРНК в комплексе с дендримерным пептидом".