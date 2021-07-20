Норвегия: 10 лет после теракта Брейвика

Норвегия вспоминает жертв крупнейшего в ее истории теракта: 10 лет назад Андерс Брейвик расстрелял молодежь в летнем лагере на острове Утойя. В тот же день в правительственном квартале Осло прогремел взрыв, организованный им же. В результате нападений погибли 77 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, террористу дали 21 год тюрьмы с возможностью продления срока. Недавно он заявил, что продает права на фильм и книгу о своей жизни за 10 миллионов долларов.