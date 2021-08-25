В Грузии выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлен 5021 новый случай заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что при этом выздоровел 5041 человек и скончались 58 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 53 747 тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 9,52 процента, за последние 14 дней - 10,84 процента, за последние семь дней - 10,57 процента.

Для сравнения - 24 августа в Грузии выявлено 5924 новых случая коронавируса, выздоровели 4777 пациентов.

С начала пандемии в Грузии выявлено 528 043 случая заражения коронавирусом, из которых 463 306 выздоровели и 6949 умерли.

С начала вакцинации до сегодняшнего дня привились 1 038 292 человека. Накануне, 24 августа, привились 28 196 человек.

Новые случаи заражения распределились по стране так: 2030 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии - 599, в Имерети - 598, в Квемо Картли - 333, в Шида Картли - 331, в Гурии - 111, в Самегрело - Земо Сванети - 336, в Кахети - 446, в Мцхета-Мтианети - 114, в Самцхе-Джавахети -90, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 33.

В настоящее время в Грузии 57 762 активных случая инфицирования, из которых 1 556 человек находится в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания - 384 человек.

В режиме карантина находятся 95 человек, в стационаре под наблюдением - 7 356 человек, в ковид-гостинице - 3 304 человека.

57 305 человек находятся в самоизоляции.