Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой "ИГ" в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об заявил официальный представитель движения Мухаммед Наим.

"Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с "ИГ" - ред.)", - заявил Наим.

По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан" якобы неспособен противостоять угрозе "ИГ".