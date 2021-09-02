https://news.day.az/world/1375353.html Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой "ИГ" в Афганистане
Талибы заверили, что контролируют ситуацию с угрозой "ИГ" в Афганистане
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства".
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об заявил официальный представитель движения Мухаммед Наим.
"Ситуация улучшается и вы сами это видите. Мы контролируем ситуацию (с "ИГ" - ред.)", - заявил Наим.
По его словам, талибы не читают заявления США и Великобритании о том, что "Талибан" якобы неспособен противостоять угрозе "ИГ".
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