Тысячи медиков в Канаде могут остаться без работы

Более 5,5 тыс. медицинских работников западной канадской провинции Британская Колумбия могут лишиться работы из-за отказа делать прививку от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на главу Минздрава региона Эдриана Дикса сообщил телеканал CBC.

По его словам, 96% из почти 130 тыс. медработников провинции уже прошли курс вакцинации от коронавируса, но 5 512 медиков по-прежнему отказываются от прививки. Согласно решению властей, до 26 октября эти люди должны быть вакцинированы, в противном случае они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в провинции Квебек около 15 тыс. медицинских работников, в том числе 9 тыс. медсестер и медбратьев, могут лишиться работы из-за отказа делать прививку от нового коронавируса, если не предоставят справки о вакцинации до 15 октября. Однако позже власти передвинули срок ультиматума до 15 ноября. Увольнение такого большого числа медиков, считают некоторые эксперты, может вызвать коллапс всей системы здравоохранения региона, которая и без того испытывает острую нехватку специалистов.