Сход лавины в Австрии

По меньшей мере три человека погибли и двое госпитализированы в результате схода лавины в федеральной земле Зальцбург в Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил интернет-телеканал OE24.

Согласно его информации, под лавину в субботу попали 11 человек, катавшихся на горных лыжах, в числе которых были 5 мотогонщиков из команды "Ред Булл". Среди погибших был двукратный чемпион мира среди юниоров по мотокроссу, гонщик команды KTM 19-летний австриец Рене Хофер.