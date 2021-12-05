https://news.day.az/world/1412028.html Сход лавины в Австрии - среди погибших двукратный чемпион мира
Сход лавины в Австрии - среди погибших двукратный чемпион мира
По меньшей мере три человека погибли и двое госпитализированы в результате схода лавины в федеральной земле Зальцбург в Австрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил интернет-телеканал OE24.
Согласно его информации, под лавину в субботу попали 11 человек, катавшихся на горных лыжах, в числе которых были 5 мотогонщиков из команды "Ред Булл". Среди погибших был двукратный чемпион мира среди юниоров по мотокроссу, гонщик команды KTM 19-летний австриец Рене Хофер.
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