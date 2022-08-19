США заявили о стремлении к прямому диалогу с КНДР

Соединенные Штаты выступают за восстановление прямого диалога Вашингтона и Пхеньяна, но готовы также к усилению политики сдерживания КНДР.

Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Повторюсь: подход, которому мы отдаем предпочтение, заключается в дипломатии и диалоге. Мы стремимся к диалогу, прямому диалогу с КНДР как к средству продвижения нашей общей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. "Однако, - предупредил Прайс, - в отсутствие готовности КНДР действовать таким образом и ввиду продолжающихся провокаций КНДР, в том числе создающих намного более нестабильную обстановку, мы продолжим тесно координировать [действия] с Японией и Республикой Корея, а также делать надлежащие шаги, когда дело касается их безопасности и нашего коллективного сдерживания [Пхеньяна]".

Ранее администрация США неоднократно подтверждала, что, по ее оценке, Пхеньян готовится к проведению нового ядерного испытания на полигоне Пхунгери. Госсекретарь США Энтони Блинкен сигнализировал в июне о том, что Вашингтон намерен внести кратко- и долгосрочные коррективы в свою военную стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если КНДР проведет это испытание. Кроме того, шеф американской дипломатии подчеркивал, что США будут добиваться ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, если она не сменит курс на разработку ядерных и ракетных вооружений.