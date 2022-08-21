Массовые убийства правозащитников в Колумбии

За первые 7 месяцев 2022 года в Колумбии были убиты 122 правозащитника.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, эту статистику распространил офис Колумбийского омбудсмена.

В сообщении говорится, что с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года были убиты 122 правозащитника.

А за соответствующий период прошлого года число убитых среди правозащитников составило 90 человек.

Нападения на правозащитников совершаются в основном наркоторговцами, жандармами, а в некоторых случаях и государственными чиновниками.