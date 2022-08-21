https://news.day.az/world/1488467.html Массовые убийства правозащитников в Колумбии
Массовые убийства правозащитников в Колумбии
За первые 7 месяцев 2022 года в Колумбии были убиты 122 правозащитника.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, эту статистику распространил офис Колумбийского омбудсмена.
В сообщении говорится, что с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года были убиты 122 правозащитника.
А за соответствующий период прошлого года число убитых среди правозащитников составило 90 человек.
Нападения на правозащитников совершаются в основном наркоторговцами, жандармами, а в некоторых случаях и государственными чиновниками.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре