В Грузии будут вывозить часть сельхозпродукции в Турцию с нулевым тарифом

Тбилиси и Анкара внесли изменения в соглашение о свободной торговле, на основании которых Грузия сможет экспортировать некоторые виды товаров по нулевому тарифу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали изменения в соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией. <...> После задействования оформленного сегодня соглашения при экспорте из Грузии в Турцию в рамках квоты возможность доставки с нулевым тарифом получат такие товарные позиции, как живой крупнорогатый скот, мясо говядины, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимон, консервированные помидоры и пищевые ингредиенты", - сказано в сообщении.

Турция также приняла решение о повышении квоты на импорт грузинского вина, меда и яблок. Новый договор также подразумевает торговлю услугами. Изменения в соглашение о свободной торговле между странами были подписаны в рамках форума "Диагональная кумуляция между Грузией, Турцией и Евросоюзом - торговые и инвестиционные возможности", который проходит в Тбилиси, добавили в Минэкономики.

Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией действует с 2008 года. С 2016 года республики вели переговоры о внесении изменений в документ для еще большего упрощения торговли.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", товарооборот между странами в январе - июле текущего года превысил 1,5 млрд долларов, что на 37,2% больше показателя за 2021 год.