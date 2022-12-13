Беспорядки в Перу, есть погибший и десятки раненых

В ходе беспорядков в рамках протестов сообщают о как минимум одном погибшем и десятках раненых.

Не поддержавшая Кастильо, бывшая при нём вице-президентом, новый президент страны Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных волнений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.