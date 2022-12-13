https://news.day.az/world/1518682.html Беспорядки в Перу, есть погибший и десятки раненых - ВИДЕО
Беспорядки в Перу, есть погибший и десятки раненых - ВИДЕО
В ходе беспорядков в рамках протестов сообщают о как минимум одном погибшем и десятках раненых.
Не поддержавшая Кастильо, бывшая при нём вице-президентом, новый президент страны Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных волнений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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