В Британии ввели повышенный уровень опасности

На юго-востоке Великобритании ввели повышенный уровень опасности из-за низких температур и снегопадов, сообщают британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Подобные погодные условия привели к серьезным транспортным проблемам, в понедельник наблюдались перебои в движении поездов, из-за тумана и обледенения взлетной полосы отменили ряд авиарейсов. На дорогах образовались пробки и аварии, в том числе на трассе М25, расположенной вокруг Лондона.

При этом, британские метеорологические службы отмечают, что холодная температура сохранится на протяжении всей недели.

В последние дни температура в некоторых районах Англии опускалась до минус 10 градусов по Цельсию, а в Шотландии до минус 15 градусов.