https://news.day.az/world/1518977.html Маск удалит устаревшие синие галочки в Twitter
Маск удалит устаревшие синие галочки в Twitter
В течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск в понедельник, 12 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"В течение нескольких месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
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