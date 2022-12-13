Маск удалит устаревшие синие галочки в Twitter

В течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в понедельник, 12 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В течение нескольких месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным", - написал он в своем Twitter-аккаунте.