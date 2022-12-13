В Китае призвали положить конец «хулиганствам» США в ВТО

Все члены Всемирной торговой организации должны единым фронтом выступить против Вашингтона, который игнорирует международные правила, пишет в редакционной статье китайское издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нельзя больше позволять Америке "хулиганить" в ВТО", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что "отношение Америки к ВТО фактически является оскорблением мировой общественности".

Global Times напоминает, что ВТО 9 декабря приняла решение, что тарифы США, введенные в 2018 году на стальную и алюминиевую продукцию по соображениям национальной безопасности, противоречат правилам организации. Однако "Вашингтон отреагировал так резко, будто ему наступили на хвост". Белый дом отказался отменять пошлины и заявил, что в решении ВТО есть "ошибки", пишет газета.

"Соединенные Штаты осмеливаются прямо демонстрировать пренебрежение к Всемирной торговой организации", - утверждает газета.

"Так называемый "международный порядок, основанный на правилах" означает, что другие страны должны следовать правилам, установленным США, а сами они должны иметь привилегии и быть освобожденными от них", - подчеркивает редакция Global Times.