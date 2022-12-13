Новая Зеландия запретила продажу сигарет этим лицам

Новая Зеландия приняла закон, который пожизненно запрещает продажу табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на $5 млрд больше за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации", - считает помощник министра здравоохранения доктор Айеша Верралл.

Кроме того, парламент Новой Зеландии одобрил ряд других законодательных мер, призванных снизить потребление табака, например, понижение содержания никотина в табачных изделиях и сокращение числа розничных продавцов, имеющих лицензию на продажу табака, на 90%.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года.

Нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере до 150 тыс. новозеландских долларов (около $96 тыс.).

По данным агентства, в настоящее время в Новой Зеландии курят 8% взрослых новозеландцев.