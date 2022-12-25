https://news.day.az/world/1522946.html В Испании автобус упал в реку - есть погибшие
В Испании автобус упал в реку - есть погибшие
Шесть человек погибли после падения автобуса с моста в реку Лерес в испанской Галисии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье The Guardian.
Двоих - водителя автобуса и пассажирку - удалось спасти, они отправлены в больницу. Тест показал, что водитель был трезв.
Об аварии спасателям сначала сообщил проезжавший мимо места происшествия водитель, который заметил разрушенный участок ограждения. Позднее звонок поступил от пассажира, который находился в автобусе; он рассказал, что салон заполняется водой. Спасательная операция осложнялась дождем и бурным течением.
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