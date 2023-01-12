Турция нацелена на обнуление выбросов парниковых газов к 2053 году, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в столичном комплексе "Чанкая", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства отметил, что, современная Турция делает ставку на технологическое развитие и научные разработки, зарекомендовав себя в качестве крупного промышленного центра, а цели развития страны на период до 2053 года основаны на "зеленых технологиях".

"Наша цель - выполнить все взятые обязательства в рамках Парижского соглашения по климату", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил уверенность в том, что эффективно используя имеющиеся возможности и развивая технологии, страна продолжит намеченный курс и "вопреки все трудностям" добьётся поставленных целей.