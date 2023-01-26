Названа причина, которая мешает развитию сельского хозяйства в Африке

Развитию сельского хозяйства в африканских странах мешает недоверие со стороны иностранных партнеров и нерешительность африканского частного сектора. Таким мнением поделился председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат. Он сделал соответствующее заявление на Международном конференц-центре в сенегальском Диамниадио на втором Дакарском саммите по продовольственному суверенитету, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тема мероприятия была обозначена как "Накормить Африку: продовольственный суверенитет и устойчивость", сообщает информационное агентство APS.

"Сельскохозяйственный потенциал Африки огромен. Но его использование наталкивается на недоверие со стороны иностранных партнеров и нерешительность африканского частного сектора и финансовых учреждений", - подчеркнул председатель союза.

По его мнению, продовольственный суверенитет должен быть сердцевиной борьбы с бедностью. Махамат задал риторический вопрос: "Как мы можем считать себя свободными людьми, когда наша жизнь зависит от других?".