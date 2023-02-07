Британия может столкнуться с резким ростом цен на энергоресурсы

Из-за нехватки хранилищ природного газа Великобритания может столкнуться со скачком цен на энергоносители зимой 2023-2024 гг. Об этом сообщается в материале Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как считает профессор экономики Оксфордского университета Дитер Хельм, Британия не может увеличивать объем хранилищ "так быстро, как этого требует текущая ситуация". Наличие хранилищ надлежащего объема - основа энергетической безопасности страны, добавил эксперт.

Также в статье приводятся слова председателя комитета Палаты общин британского парламента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Даррена Джонса. Он выразил мнение, что текущая зима показала, насколько дорого обходится нехватка природного газа, а также что у страны мало времени для подготовки к следующей зиме.