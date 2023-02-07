В Турции перекрыты автодороги в зоне землетрясений.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что дороги в Хатае, Кахраманмараше и Адыямане перекрыты для других видов транспорта на 48 часов, за исключением грузоперевозок в связи с катастрофой.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 419, раненых - 20 534 человек, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.