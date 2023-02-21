https://news.day.az/world/1539980.html Начало землетрясения магнитудой 6,4 в Хатае попало на ВИДЕО
Начало землетрясения магнитудой 6,4 в Хатае попало на ВИДЕО
Появилось видео землетрясения магнитудой 6,4 балла в турецкой провинции Хатай, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах с видеорегистратора автомобиля запечатлено начало стихийного бедствия. Сначала затряслись здания и автомобили, после чего резко погас свет.
Землетрясение с эпицентром в провинции Хатай произошло в 20:04. В этот момент зафиксировали толчки магнитудой 6,4, а через три минуты - новые, магнитудой 5,8.
Толчки чувствовались также в соседних странах - Сирии, Ливане, Израиле и на Кипре.
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