Первый турецкий боевой самолет вышел на взлетно-посадочную полосу

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что сегодня Национальный боевой самолет (MMU) вышел на взлетно-посадочную полосу.

Об этом Демир написал в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В сообщение добавлены фотографии MMU на взлетно-посадочной полосе. Демир отметил: "Мы сказали, что 18 марта выведем наш национальный боевой самолет из ангара. Он на взлетно-посадочной полосе сегодня".

Реализация проекта, направленного на удовлетворение потребности вооруженных сил в истребителях, завершится в 2023 году. В этом же году пройдут первые испытания боевой машины.

Планируется, что национальный реактивный истребитель нового поколения поступит на вооружение ВС Турции в 2030 году.

Самолет будет оснащен по последнему слову техники, а также будет обладать высокой маневренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами. Эти боевые машины к 2030 году заменят F-16, которые завершат свою миссию.

С учетом проектов в сфере развития технологий и инфраструктуры, которые планируется реализовать, создание национального истребителя расценивается как передовой технологический процесс, способный вывести Турцию на новый уровень в военном и политическом отношении.

По мнению экспертов, проект придаст мощный импульс развитию сферы высоких технологий в стране.