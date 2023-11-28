Блинкен во время поездки на Ближний Восток обсудит угрозу расширения конфликта
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается в документе, Блинкен на этой неделе посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО, а также Скопье, где он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Кроме того, как следует из заявления, Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где он обсудит "право Израиля на самооборону" и "усилия по освобождению оставшихся заложников, защите мирного населения во время операции Израиля в секторе Газа и ускорению доставки гуманитарной помощи". Кроме того, он затронет вопросы "будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта". Блинкен также посетит Дубай, где примет участие в работе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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