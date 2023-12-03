Израильская ракета-перехватчик изменила траекторию и упала на землю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует падение ракеты-перехватчика системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол". Об этом пишет The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов, разбирательство началось после того, как появились кадры, на которых видно, как ракета-перехватчик израильской системы ПВО "Тамир" якобы вышла из строя после запуска.

Предполагается, что вылетевшая в ответ на обстрел Тель-Авива и прилегающих к сектору Газа районов ракета упала в центральной части Израиля. Как указали специалисты, она изменила траекторию полета и рухнула на землю.

"Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

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