В Израиле заявили о запуске десятка снарядов со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали утром запуск примерно 40 снарядов с территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 40 запусков из Ливана в направлении района Мерона на севере Израиля", - говорится в сообщении.

"Вскоре после этого Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке, которая принимала участие в запусках", - добавили в пресс-службе.

Вслед за этим сообщением армия вновь проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!