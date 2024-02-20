Тайвань обвинил Китай в нарушении воздушного пространства

Военные Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

Утверждается, что 11 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в зону ПВО острова. "Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над восточными провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.

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