ОДКБ подталкивает Армению к делимитации границы с Азербайджаном

ОДКБ считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц, что возможно только после согласования границ между Арменией и ее соседями.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом РБК сказали в организации.

Ранее Никол Пашинян потребовал от организации прояснить этот вопрос, иначе Ереван из ОДКБ выйдет.

В Организации отметили, что формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ.

"В соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов. Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями", - сказали в организации.

Таким образом, в ОДКБ, фактически, подталкивают Армению к делимитации границ. В противном случае, ОДКБ не сможет гарантировать выполнения своих обязательств. И это абсолютно логично, ведь в ином случае организация нарушит международные договоренности.

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