Миллионы британцев не могут оплатить ЖКХ из-за высоких цен

В начале 2024 года свыше семи миллионов британцев испытывали трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги и погашением кредитов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные управления финансового надзора Великобритании (FCA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Показатель значительно улучшился по сравнению с прошлым январем, когда материальные трудности испытывали порядка 10,9 британцев. Тем не менее, он все еще сильно уступает значениям, которые фиксировались до пандемии и кризиса стоимости жизни в стране. Для сравнения: сложности со счетами и кредитами в феврале 2020 года испытывали всего 5,8 млн жителей Великобритании.

В наиболее уязвимом положении оказались одинокие взрослые с детьми, представители этнических меньшинств, жители северо-востока Англии, а также арендаторы жилья.

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