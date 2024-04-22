США усилят санкции против армии Израиля?

Администрация США рассматривает введение санкций в отношении нескольких других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции, помимо батальона "Нецах Иегуда", состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом источники в США сообщили The Times of Israel.

По данным газеты, американский госдепартамент расследовал случаи нарушения прав человека, в том числе граждан США палестинского происхождения, военнослужащими "Нецах Иегуда" и других подразделений более года.

В декабре 2022 года ЦАХАЛ принял решение увести этот батальон с Западного берега реки Иордан, чтобы он более не сталкивался с палестинцами, однако солдаты и офицеры так и не были призваны к ответсвенности за предполагаемые преступления.

Другой собеседник газеты указал, что серьезных последствий из-за санкций США не ожидается. Батальон "Нецах Иегуда" не сможет принимать участие в учениях с американской армией, Израилю будет запрещено передавать батальону вооружения союзников. Однако это не запрещает израильскому командованию передавать батальону американское оружие, купленное государством на собственные средства.

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