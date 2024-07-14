ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС в Хан-Юнисе

Израильская армия подтвердила факт ликвидации в результате удара по сектору Газа руководителя военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафиа Саламы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера (13 июля - прим. ТАСС), основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В тексте нет сведений о судьбе самого ад-Дейфа, занимающего второе место в иерархии ХАМАС. 13 июля поступали сообщения о том, что именно он был главной целью удара. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что у израильской стороны пока нет подтверждения ликвидации военного лидера ХАМАС. Вместе с тем он назвал этот удар поворотным моментом в израильской военной кампании в секторе Газа, подтверждающим серьезность намерений Израиля ликвидировать все руководство ХАМАС.

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