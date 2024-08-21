Турция открывает Центр квантовых технологий

В Турции создается Центр развития квантовых технологий.

Как сообщает Day.Az, решение одобрено Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На первоначальном этапе планируется сформировать техническую базу Центра и привлечь квалифицированные кадры в сфере квантовых технологий, а в последующем - расширить международные связи и делать ставку на отечественные разработки.

Отметим, что программа исследований квантовых технологий реализуется в Турции с 2020 года.

Значимость данного направления возрастает, в особенности, для оборонной и коммуникационной сфер. Квантовая механика важна также для медицинской, космической и энергетической областей.

Флагман оборонпрома Турции - компания Aselsan в 2023 году создала лаборатории по изучению квантовых технологий (KUANTAL).

В компании назвали квантовые технологии - "прорывными разработками будущего" и заявили о готовности к вкладу в подготовку Дорожной карты квантового развития Турции.

Ученые привлекают внимание, в частности, к потенциалу "сверхзащищенной" квантовой связи - передаче данных, возможно, вовсе не поддающейся взлому.

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