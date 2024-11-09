https://news.day.az/world/1705636.html Столкновение автобусов в Великобритании - есть много раненых 17 человек были доставлены в больницы после того, как в Манчестере столкнулись два двухэтажных автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News, ДТП произошло в центральной части города. Как сообщает телеканал, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Начато расследование обстоятельств происшествия.
Столкновение автобусов в Великобритании - есть много раненых
17 человек были доставлены в больницы после того, как в Манчестере столкнулись два двухэтажных автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News, ДТП произошло в центральной части города.
Как сообщает телеканал, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Начато расследование обстоятельств происшествия.
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