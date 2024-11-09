Столкновение автобусов в Великобритании

- есть много раненых

17 человек были доставлены в больницы после того, как в Манчестере столкнулись два двухэтажных автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News, ДТП произошло в центральной части города.

Как сообщает телеканал, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Начато расследование обстоятельств происшествия.