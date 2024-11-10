Канада против незаконных мигрантов

Власти Канады полностью контролируют границы страны и не допустят незаконного притока мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала СВС заявила канадский вице-премьер Христя Фриланд, комментируя обещание президента США Дональда Трампа депортировать миллионы незаконных мигрантов, часть из которых, возможно, окажется в Канаде.

"Наши границы в безопасности и будут оставаться таковыми, чтобы ни случилось в мире, - сказала Фриланд. - Наша страна будет решать, кто может приехать [в Канаду], а кто нет".

При этом Фриланд подчеркнула, что Оттава заинтересована в притоке новых мигрантов, но для приезда в страну они должны оформить все необходимые документы и пройти отбор канадской миграционной системы.