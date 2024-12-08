Тысяча человек присоединилась к иску против фон дер Ляйен

Тысяча человек присоединилась к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от коронавирусной инфекции более чем на 35 миллиардов евро.

Об этом заявил инициатор иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в числе участников иска оказались правительства Польши и Венгрии, а также общественные организации и физические лица.

"Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим", - заявил Бальдан.