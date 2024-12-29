КНДР анонсировала «сверхжесткую» стратегию в отношении США
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал "сверхжесткую ответную" стратегию в отношении США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности", - сообщило агентство.
Отмечается, что альянс США, Южной Кореи и расширился как "агрессивный ядерный военный блок". Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в "последовательный антикоммунистический аванпост для США".
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