КНДР анонсировала «сверхжесткую» стратегию в отношении США

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал "сверхжесткую ответную" стратегию в отношении США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности", - сообщило агентство.

Отмечается, что альянс США, Южной Кореи и расширился как "агрессивный ядерный военный блок". Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в "последовательный антикоммунистический аванпост для США".