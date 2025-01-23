НЛО заметили в небе над Сахалином

Неопознанный летающий объект заметили в небе над Сахалином (РФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, НЛО снято в форме диска с военного вертолета над горами юга Сахалина.

Видео широко расходится по соцсетям.