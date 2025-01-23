https://news.day.az/world/1724868.html НЛО заметили в небе над Сахалином - ВИДЕО Неопознанный летающий объект заметили в небе над Сахалином (РФ). Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, НЛО снято в форме диска с военного вертолета над горами юга Сахалина. Видео широко расходится по соцсетям.
НЛО заметили в небе над Сахалином - ВИДЕО
Неопознанный летающий объект заметили в небе над Сахалином (РФ).
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, НЛО снято в форме диска с военного вертолета над горами юга Сахалина.
Видео широко расходится по соцсетям.
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