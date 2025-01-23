https://news.day.az/world/1724868.html

НЛО заметили в небе над Сахалином - ВИДЕО

Неопознанный летающий объект заметили в небе над Сахалином (РФ). Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, НЛО снято в форме диска с военного вертолета над горами юга Сахалина. Видео широко расходится по соцсетям.