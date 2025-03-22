ОАЭ анонсировали крупнейшую инвестицию в США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства в течение десяти лет инвестировать в экономику США $1,4 трлн. Об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что власти ОАЭ приняли это решение после состоявшейся на неделе встречи делегации этой страны с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Представитель Белого дома подчеркнул, что новые договоренности "существенно увеличат инвестиции ОАЭ в американскую экономику", в сферы энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников и американского производства.