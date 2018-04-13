Пятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце - ВИДЕО

13 апреля 2018 15:50

Сотрудники ресторанного комплекса в Уфе отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему туда коллеге. Жертвами трагедии стали пять человек, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Как сообщили в мэрии города, инцидент произошел днем на территории ресторанного комплекса на Бельской улице. По предварительной информации, сотрудник ресторана во время работ на территории случайно упал в колодец. На помощь к нему поспешили коллеги, которые спустились в колодец.

Из сообщения мэрии: "По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание".

Медики прибыли на место ЧП в течение 10 минут. Однако спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них помочь не удалось. В СУ СК по Башкирии тем временем сообщили, что по факту инцидента начата проверка.

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Видео с места гибели пятерых человек, задохнувшихся в колодце у ресторана в Уфе

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