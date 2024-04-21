Суперкар Ferrari 296 GTB получил карбоновую «броню»

Итальянский суперкар Ferrari 296 GTB получил тайваньскую карбоновую "броню". Тюнинг-ателье, которое специализируется на создании необычных аэродинамических обвесов для суперкаров Ferrari и McLaren, представило свою новую работу. Базовой моделью для проекта стал гибридный суперкар последнего поколения из Маранелло - Ferrari 296 GTB. Новинка получила аэродинамический обвес из углеволокна, особенностью которого стало отсутствие окраски. Стоимость доработок в Zacoe традиционно готовы называть только потенциальным клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Источником вдохновения при работе над проектом стал, как заявляют авторы тюнинга, культовый спорткар Ferrari 250 LM эпохи 1960-х годов. Купе получило расширенные крылья с воздуховодом, которые плавно переходят в новый задний бампер со спойлером.

Предусмотрен сплиттер на переднем бампере и новые пороги. Особенностью обвеса стало отсутствие окраски, поэтому в компании называют свои детали "бронёй". Проект 296 GTZ, что расшифровывается как Gran Turismo di Zacoe, также имеет новые колёса и заниженную подвеску.

Традиционно для компании никаких технических доработок не предлагается, поэтому заднеприводное купе имеет 830-сильную силовую установку с 663-сильным 3,0-литровым турбомотором V6 и 167-сильным формульным электромотором MGU-K между ДВС и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

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