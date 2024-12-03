Свой автомобиль теперь есть даже у китайских авиалиний

JuneYao Airlines - одна из крупнейших китайских авиакомпаний, основанная в 2005 году. Автомобилями она решила заняться в 2023 году, создав подразделение JuneYao Automobile и купив обанкротившийся стартап Yudo. Yudo выпускал недорогие электрокары на собственном заводе мощностью 100 тысяч машин в год.

У четырехдверки большой экран медиасистемы, работающей на чипе Snapdragon 8155 от Qualcomm, пара отсеков для беспроводной зарядки гаджетов и люк в крыше площадью два квадратных метра. Обещаны "умные" помощники уровня L2+.

Двигатель у JY Air только один: он устанавливается на задней оси и развивает 204 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Аккумуляторов два на выбор, но оба поставляет CATL. Первый емкостью 51 киловатт-час обеспечивает 430 километров пробега, а более крупный на 64 киловатт-часа - 520 километров.

Интересно, что первенец JuneYao Airlines дебютировал в Таиланде, а не в Китае. Как пишет Car News China, неизвестно, собирается ли авиакомпания вообще выходить на высококонкурентный домашний рынок. А вот другие зарубежные страны уже рассматриваются, и в их числе есть Казахстан, где могут даже наладить сборку под местным брендом.