Представлен седан Audi A6 нового поколения

Самый классический седан: дебютировал топливный Audi A6 нового поколения. Это глобальная модель, которая со сменой поколения сохранила форм-фактор обычного четырехдверного седана. Audi A6 присоединился к представленному ранее универсалу A6 Avant - оба они преобразились в едином стиле, обзавелись опциональным третьим экраном в салоне, а силовые установки для них предложены исключительно гибридные, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Audi A6 Sedan - это седан бизнес-класса длиной 4990 миллиметров (+60 мм по сравнению с предшественником) и колесной базой 2927 миллиметров, который конкурирует с BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-Class. Приводится коэффициент аэродинамического сопротивления, который у новинки равен 0,23 против 0,25 у универсала A6 Avant. Дизайн экстерьера преобразился так же, как и у пятидверки - например появились задние фонари со сплошной светодиодной полосой, подвижные заслонки в переднем бампере, антенна-плавник на крыше и утопленные ручки дверей.

В салоне в базовой комплектации установлены два экрана - цифровая приборка диагональю 11,9 дюйма и мультимедийный на 14,5 дюйма. В более дорогих версиях есть и третий дисплей для пассажира спереди, его диагональ составляет 10,9 дюйма. Размер колесных дисков - от 18 до 21 дюйма.

В основе седана A6 и универсала A6 Avant лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion), соответственно и силовые установки четырехдверке достались гибридные - такие же, как и у пятидверной модели. Базовый турбомотор TFSI объемом 2,0 литра развивает 204 лошадиные силы и работает в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором. Дизель 2.0 TDI дополнен 48-вольтовым стартер-генератором (24 силы) с функцией рекуперации.

Наконец, топовый трехлитровый бензиновый двигатель V6, работающий с системой MHEV plus, выдает 367 сил. Во всех трех случаях коробка передач - безальтернативный семиступенчатый "робот" S-tronic с двумя сцеплениями, привод передний либо полный. За доплату доступны адаптивная пневмоподвеска, самоблокирующийся задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

Цены уже объявлены: новый седан Audi A6 стоит в Германии от 55,5 тысячи евро.