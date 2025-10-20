Названы 6 минусов хетчбэка Toyota Passo

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах хетчбэка Toyota Passo третьего поколения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никаких иных двигателей для модели, кроме трехцилиндрового 1.0 л (69 л. с.) разработки Daihatsu, нет. Склонен к вибрациям, но в целом благополучный и надежный. Главный недостаток агрегата: при повреждениях внутренних деталей и поверхностей ремонт не предусмотрен и практически невозможен", - сообщил эксперт.

Вариатор - D‑18C. Иногда ломается на пробегах до 150 тысяч. километров. Гравийных гребенок подвеска не любит - первыми растрясутся стойки и втулки стабилизатора. Головной свет требует переделки, иначе будет слепить встречных.