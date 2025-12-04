Названы 10 самых популярных автомобили в мире
Портал Focus2move провел исследование и перечислил самые популярные автомобили в мире за период с января по сентябрь 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самым популярным новым автомобилем в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года стал японский кроссовер Toyota RAV4. Благодаря 11,2-процентному росту продаж он поднялся на одну позицию вверх, заняв 2,5% рынка. На втором месте находится Toyota Corolla. Ее продажи по итогам отчетного периода упали на 8,2%. А замыкает "тройку" лидеров электрический кроссовер Tesla Model Y (-11,2%).
В топ-10 также вошли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Kia Sportage.
