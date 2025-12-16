Названы 13 серьезных проблем у пикапа JAC T9

Модель JAC T9 относится к сегменту доступных пикапов, при этом в ремонте и обслуживании у нее есть ряд слабых мест. Об этом "Газете.Ru" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Алексей Щиголев, передает Day.Az.

"Одна из частых жалоб владельцев JAC T9 - биение или вибрации при торможении. Это происходит при деформации штатных чугунных дисков, которая может возникать уже с первых тысяч километров пробега. Проблема решается установкой дисков и колодок премиального сегмента", - рассказал Алексей Щиголев.

По его словам, антикоррозионная защита днища и скрытых полостей у пикапа T9 - минимальная. Без дополнительной обработки на кузове и раме на машине раньше срока появляются очаги коррозии, особенно в зонах порогов, арок и крепежа, указал Щиголев. Схожая ситуация характерна и для многих других современных автомобилей.

Подвеска у пикапа комфортная, но ресурс отдельных элементов ходовой - шаровых опор, ступичных подшипников - в некоторых машинах довольно быстро заканчивается, отметил собеседник. Первая замена указанных деталей иногда требуется уже в диапазоне 20-30 тыс. километров пробега, сообщили в автосервисе.

В Fit Service отметили, что владельцы JAC часто жалуются на сбои мультимедиа, нестабильную работу камер заднего вида, обогревов и отдельных вспомогательных систем. Обычно такие неприятности возникают на ранних пробегах.

При интенсивной эксплуатации к рубежу около 60 тыс. км некоторые владельцы отмечают жалобы на работу автоматических коробок передач: вибрации, шумы и, в отдельных случаях, необходимость дорогостоящего ремонта, сказал Щиголев.