Toyota Land Cruiser с двигателем от катера стал вдвое быстрее разгоняться

YouTube-блогер установил в Toyota Land Cruiser 80-й серии морской дизельный двигатель Yanmar 6LP, благодаря чему внедорожник стал заметно динамичнее. Время разгона до "сотни" у машины сократилось почти вдвое - со стандартных 16 секунд до 8,8 секунд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает The Drive.

Стандартный для этой модели турбодизельный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,2 литра имел 12 клапанов. Установленный мотор Yanmar 6LP - по сути, морская версия агрегата 1HD-FT с 24 клапанами. Отдача морского дизеля составляет 320 л.с., что примерно вдвое больше, чем у штатного 12-клапанного мотора внедорожника.

После замены двигателя динамика старого Land Cruiser радикально улучшилась. Автор проекта уверяет, что с места до 60 миль/ч (96 км/ч) автомобиль ускоряется за 8,8 с против прежних 16 с. Замеры проводились со штатным впускным коллектором, который, по словам автора проекта, ограничивает мощность этих двигателей.

Для того, чтобы установить судовой двигатель в автомобиль, его потребовалось доработать. В частности, с мотора сняли насос для забортной воды и подключили вместо него штатную систему охлаждения Toyota. Масляный поддон и маслозаборник Yanmar заменили на аналогичные детали от Toyota из компоновочных соображений. Заменен на тойотовский и топливный насос.

Двигатель работает в паре с коробкой передач Toyota H152 - пятиступенчатой "механикой" с измененными передаточными числами. С этой трансмиссией на скорости 60 миль/ч (96 км/ч) двигатель работает при 1600 об/мин.

Помимо имплантации двигателя, авторы проекта привели в порядок и другие агрегаты внедорожника: восстановили передний мост, устранили коррозию и проблемы с электрикой, установили новую выпускную систему.