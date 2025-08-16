Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 48,144 manat və ya 0,8% artıb.

Day.Az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 28,458 manat və ya 0,5% azalaraq, 5708,974 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

4 avqust

5710.3680

11 avqust

5739.2680

5 avqust

5730.5810

12 avqust

5702.6330

6 avqust

5732.5785

13 avqust

5698.4255

7 avqust

5742.6000

14 avqust

5713.4195

8 avqust

5771.0325

15 avqust

5691.1240

Həftəlik orta qiymət

5737.432

Həftəlik orta qiymət

5708.974

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 0,0194 manat və ya 0,03% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 64,86284 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 0,74252 manat və ya 1,1% çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

4 avqust

63.0760

11 avqust

64.6750

5 avqust

63.5623

12 avqust

64.4334

6 avqust

64.2365

13 avqust

64.9466

7 avqust

64.6961

14 avqust

65.5648

8 avqust

65.0307

15 avqust

64.6944

Həftəlik orta qiymət

64.12032

Həftəlik orta qiymət

64.86284

Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində 58,633 manat və ya 2,6% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 24,31 manat və ya 1,1% artaraq 2276,0977 manat olub.

Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik

4 avqust

2227.0255

11 avqust

2249.0575

5 avqust

2253.8345

12 avqust

2268.1570

6 avqust

2242.3595

13 avqust

2277.6855

7 avqust

2266.6185

14 avqust

2277.8980

8 avqust

2269.1005

15 avqust

2307.6905

Həftəlik orta qiymət

2251.7877

Həftəlik orta qiymət

2276.0977

Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 30,3365 manat və ya 1,6% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 61,0402 manat və 3% azalaraq 1938,5474 manat təşkil edib.

Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik

4 avqust

2043.2640

11 avqust

1920.1330

5 avqust

2049.9450

12 avqust

1955.7140

6 avqust

1987.1470

13 avqust

1923.9835

7 avqust

1956.8870

14 avqust

1942.4370

8 avqust

1960.6950

15 avqust

1950.4695

Həftəlik orta qiymət

1999.5876

Həftəlik orta qiymət

1938.5474
 