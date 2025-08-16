Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 48,144 manat və ya 0,8% artıb.
Day.Az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 28,458 manat və ya 0,5% azalaraq, 5708,974 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
4 avqust
|
5710.3680
|
11 avqust
|
5739.2680
|
5 avqust
|
5730.5810
|
12 avqust
|
5702.6330
|
6 avqust
|
5732.5785
|
13 avqust
|
5698.4255
|
7 avqust
|
5742.6000
|
14 avqust
|
5713.4195
|
8 avqust
|
5771.0325
|
15 avqust
|
5691.1240
|
Həftəlik orta qiymət
|
5737.432
|
Həftəlik orta qiymət
|
5708.974
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 0,0194 manat və ya 0,03% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 64,86284 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 0,74252 manat və ya 1,1% çoxdur.
|
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
4 avqust
|
63.0760
|
11 avqust
|
64.6750
|
5 avqust
|
63.5623
|
12 avqust
|
64.4334
|
6 avqust
|
64.2365
|
13 avqust
|
64.9466
|
7 avqust
|
64.6961
|
14 avqust
|
65.5648
|
8 avqust
|
65.0307
|
15 avqust
|
64.6944
|
Həftəlik orta qiymət
|
64.12032
|
Həftəlik orta qiymət
|
64.86284
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində 58,633 manat və ya 2,6% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 24,31 manat və ya 1,1% artaraq 2276,0977 manat olub.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
4 avqust
|
2227.0255
|
11 avqust
|
2249.0575
|
5 avqust
|
2253.8345
|
12 avqust
|
2268.1570
|
6 avqust
|
2242.3595
|
13 avqust
|
2277.6855
|
7 avqust
|
2266.6185
|
14 avqust
|
2277.8980
|
8 avqust
|
2269.1005
|
15 avqust
|
2307.6905
|
Həftəlik orta qiymət
|
2251.7877
|
Həftəlik orta qiymət
|
2276.0977
Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 30,3365 manat və ya 1,6% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 61,0402 manat və 3% azalaraq 1938,5474 manat təşkil edib.
|
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik
|
4 avqust
|
2043.2640
|
11 avqust
|
1920.1330
|
5 avqust
|
2049.9450
|
12 avqust
|
1955.7140
|
6 avqust
|
1987.1470
|
13 avqust
|
1923.9835
|
7 avqust
|
1956.8870
|
14 avqust
|
1942.4370
|
8 avqust
|
1960.6950
|
15 avqust
|
1950.4695
|
Həftəlik orta qiymət
|
1999.5876
|
Həftəlik orta qiymət
|
1938.5474
