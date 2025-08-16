https://news.day.az/azerinews/1774409.html "Sumqayıt"ın 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib "Sumqayıt"ın 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Səbuhi Abdullazadə "kimyaçılar"ın əsas kapitanı təyin olunub. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vitse-kapitanlar isə qapıçı Mehdi Cənnətov və yarımmüdafiəçi Roi Kehat olacaq.
"Sumqayıt"ın 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib
"Sumqayıt"ın 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib.
Day.Az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Səbuhi Abdullazadə "kimyaçılar"ın əsas kapitanı təyin olunub. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Vitse-kapitanlar isə qapıçı Mehdi Cənnətov və yarımmüdafiəçi Roi Kehat olacaq.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" Premyer Liqanın ilk turu çərçivəsində sabah Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda "Kəpəz"i qəbul edəcək.
